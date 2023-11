Guerre entre le Hamas et Israël : les frappes à Jabaliya font polémique

Durée de la vidéo : 1 min

Le camp de réfugiés de Jabaliya, situé dans la bande de Gaza, a été bombardé par Israël. Sur le plateau du 20 Heures, Valéry Lerouge explique, jeudi 2 novembre, pourquoi ces frappes font réagir.

De nouveaux bombardements israéliens ont eu lieu sur le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza pour le 3e jour consécutif. Selon le Hamas, ils ont fait 27 morts. Ces bombardements ont déclenché plusieurs réactions "en raison de l’ampleur des destructions et du nombre de civils tués", indique Valéry Lerouge, sur le plateau du 20 Heures, jeudi 2 novembre. De plus, il s'agit d'un lieu symbolique : le plus grand camp de réfugiés palestiniens. Jabaliya est au nord de la bande de Gaza, à 4 km de la frontière avec Israël. Le camp avait été établi en 1948. Il est devenu, au fil des décennies, une ville dans la ville.

Des frappes disproportionnées

"116.000 réfugiés y vivent avec 16 écoles et deux établissements hospitaliers, sous l’égide de l’ONU", précise le journaliste. Israël frappe ce camp, parce qu'elle est persuadée qu'il abrite des dirigeants du Hamas. L'ONU parle de possibles crimes de guerre, car "beaucoup de voix estiment que ces frappes sont disproportionnées", explique Valéry Lerouge. Selon le Hamas, 195 civils seraient morts et plus de 700 seraient blessés.