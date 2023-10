Guerre entre le Hamas et Israël : le risque d’une escalade

Durée de la vidéo : 1 min

Israël maintient sa pression, samedi 14 octobre, et demande aux habitants de Gaza de prendre la direction du Sud. Parallèlement, Tsahal affirme avoir tué deux chefs militaires du Hamas, alors qu’au Nord, le Hezbollah réitère ses menaces.

Entre les mains de ce père et ses enfants, l’ultime espoir de quitter l’enfer de Gaza : des passeports suédois. Comme eux, des centaines d’autres Palestiniens tentent de fuir vers l’Égypte. Cette seule porte de sortie reste fermée. "On veut partir, mais on ne peut pas, alors qu’on est confrontés à la mort et aux bombardements. On ne sait plus quoi faire", confie Rami Abou Ghali, habitant de Gaza.

À Deir al-Balah, des milliers de réfugiés

Deux kilomètres plus haut, à Deir al-Balah, les attaques d’Israël continuent. Des enfants, parfois très jeunes, doivent être pris en charge de toute urgence, victimes des nombreux bombardements. Dans cette ville se trouvent des milliers de réfugiés. Israël les a poussés à s’y rendre après avoir évacué le nord de Gaza. L’armée israélienne dit avoir éliminé deux chefs du Hamas. Au sol, les troupes encerclent et tirent sur Gaza-ville. Le conflit s’étend jusqu’à la frontière libanaise, où des affrontements ont lieu avec le Hezbollah, mouvement islamiste libanais.