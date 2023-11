Guerre entre le Hamas et Israël : le plus grand hôpital de Gaza au cœur des combats

Durée de la vidéo : 1 min

À Gaza, les hôpitaux sont au centre des inquiétudes. Le Hamas affirme qu'ils sont "hors service" dans le nord du territoire, où ont eu lieu les combats et les bombardements, il n'y aurait plus d'électricité. - (France 2)

À Gaza, les hôpitaux sont au centre des inquiétudes. Le Hamas affirme qu'ils sont "hors service" dans le nord du territoire, où ont eu lieu les combats et les bombardements, il n'y aurait plus d'électricité.

Depuis vendredi 10 novembre, il n'y a plus aucune image de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, le plus grand de la région, et où des centaines de blessés et de familles réfugiées occupaient le couloir. À court de carburant et donc d'électricité, 27 patients et 7 bébés prématurés y seraient morts ce week-end, selon le ministère de la Santé du Hamas. Une information qui est impossible à vérifier.

Livraison de fioul

Une photo satellite, prise samedi 11 novembre, montre que les abords de l'hôpital sont bien visés par Israël, qui accuse le Hamas d'occuper les sous-sols de l'établissement pour mener ses actions terroristes. Comme pour montrer qu'elle entend épargner les civils, l'armée israélienne diffuse des images de ses soldats livrant en pleine nuit des bidons d'essence à l'hôpital pour lui permettre de fonctionner. "Durant la nuit, nous avons apporté 300 litres de fioul, que nous avons déposé à 300 mètres de l'hôpital. On l'a indiqué aux responsables pour qu'ils viennent les chercher", a affirmé Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne.