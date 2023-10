Guerre entre le Hamas et Israël : l’angoisse des familles des otages

Durée de la vidéo : 2 min

Un témoignage illustre l’angoisse des familles des otages. Nous avons pu rencontrer une Israélienne, dont la mère et la fille ont été capturées dans le kibboutz de Nir Oz.

Cette station balnéaire de la mer Morte est devenue le refuge de Galite. Cette Franco-israélienne a été évacuée après l’attaque de son kibboutz. Elle n’a plus aucune nouvelle de Noya, sa fille de 12 ans, ni de sa mère de 80 ans. "J’ai écrit : ‘Maman', après une demi-heure, ‘Maman’, après encore une demi-heure : ‘Maman’. Il n’y a plus rien. Alors je contacte ma sœur, qui me dit ‘Galite, c’est un massacre à Nir Oz. Il y a eu plein de morts et des disparus. Maman et Noya et mes enfants ont disparu'", rapporte la Franco-israélienne.

L'espoir d'être entendue

"Est-ce que vous pouvez imaginer votre fille prise en otage par un terroriste ? Je suis sûre qu’elle ressent que je suis avec elle", se désole Galite. Suspendue au téléphone, dans l’attente de la moindre information, Galite a enfin reçu un appel. Sa mère et sa fille ne sont pas sur la liste des victimes. "Elles sont disparues, enlevées, pas mortes", dit-elle, avant d'ajouter : "Les hommes palestiniens qui m’entendent, laissez-les partir". Elle n’a de cesse de délivrer ce message, dans l’espoir d’être entendue.