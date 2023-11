Reportage Guerre entre le Hamas et Israël : flambée de violence en Cisjordanie

En Cisjordanie, les autorités locales affirment que plus de 200 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. Reportage.

Le 11 octobre dernier, dans le village palestinien de Qusra en Cisjordanie, un groupe de personnes, descendu de la colonie voisine, visages masqués, attaque une maison et tire à tout-va. Quatre Palestiniens sont tués ce jour-là. "Les colons étaient ici, ils tiraient sur la maison. Ils sont venus pour brûler cette famille chez eux", raconte Abdelhakim Wahi, qui n'est pas prêt d'oublier ce jour funeste.

Sept attaques par jour

Qusra vit dans une peur permanente. Le village est encerclé par des colonies juives. Le contexte était déjà tendu avant le 7 octobre dernier et s'est nettement détérioré depuis les attaques du Hamas. "Leur but dans tout ça, c'est qu'on parte de nos terres et que l'on ne revienne pas", affirme un habitant. Ces dernières semaines, Abdelhakim Wahi n'a pas pu récolter ses olives, car son champ est régulièrement attaqué par des colons. Depuis le 7 octobre dernier, les attaques de colons ont plus que doublé en Cisjordanie. L'ONU en compte sept par jour en moyenne.