Guerre entre le Hamas et Israël : "C’est une nouvelle cible qu’on me met dans le dos", réagit Yaël Braun-Pivet après les propos de Jean-Luc Mélenchon

Le leader de La France insoumise l'a accusée d'"encourager le massacre" à Gaza, alors que la députée des Yvelines rentre d'un voyage en Israël.

"J'ai été très choquée", réagit sur France Inter la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, après les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon. Le dimanche 22 octobre, le leader de La France insoumise l'a accusée dans un tweet, de "camper à Tel-Aviv pour encourager le massacre" à Gaza. La députée des Yvelines est allée en Israël samedi et dimanche, en plein conflit au Proche-Orient. "Il y en a qui soufflent sur les braises", affirme la présidente de l'Assemblée nationale.

"Je suis convaincue que le mot 'camper' n’a pas été choisi par hasard. C’est une nouvelle cible qu’on me met dans le dos", confie, émue, la présidente de l'Assemblée nationale, petite-fille d'un Polonais juif. Elle a également tenu à préciser ses propos, tenus lors de ce voyage en Israël.

Des menaces de mort sur les réseaux sociaux et par lettres

Yaël Braun-Pivet assure se sentir "en danger" et recevoir de plus en plus de menaces de mort sur les réseaux sociaux ou dans des lettres anonymes, dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas.

Elle est actuellement sous protection policière renforcée. "Lorsqu'on s'exprime sur ce sujet-là, tout d'un coup c'est l'identité juive qui ressort : moi je suis une femme politique, française, je ne suis pas pratiquante ni croyante, mais certains ne voient plus que ça", insiste la députée des Yvelines.

Yaël Braun-Pivet juge qu'elle tient un discours "équilibré" sur la question. Elle a pourtant été critiquée par une partie de la classe politique pour les propos qu'elle a tenus lors de son déplacement en Israël : elle a affirmé que la France soutenait "pleinement" Israël et que rien ne devait "empêcher" le pays "de se défendre" dans la guerre qui l'oppose au Hamas.

"Je n'ai jamais dit que je soutenais le gouvernement d'Israël", explique la députée. "Je soutiens de façon inconditionnelle l'existence d'Israël, aujourd'hui la sécurité d'Israël est menacée".

"Je serai toujours une partisane de la paix", insiste la présidente de l'Assemblée nationale qui assure qu'il faut "continuer à secourir les populations innocentes" dans la bande de Gaza, "qui souffrent et sont utilisées comme bouclier."