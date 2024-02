Guerre entre Israël et le Hamas : une Palestinienne de 9 ans documente la guerre

Lama Abu Jamous compte plus de 840 000 abonnés sur Instagram. Elle publie tous les jours ses interviews pour raconter l'horreur de la guerre et le quotidien des enfants sous les bombes.

Sur plusieurs vidéos de ses comptes Instagram et TikTok, Lama montre son gilet pare-balles, bien trop grand pour elle, et son casque bleu, siglés "presse". Elle se dit prête à aller couvrir la guerre à Gaza. Elle est la plus jeune reporter de l'enclave et elle interviewe son entourage, d'autres journalistes ou encore des médecins alors que les combats font rage à Gaza.

"J'ai publié ma première vidéo à Khan Younès, c'était sur Instagram, raconte la fillette. Ils ont bombardé la maison de ma tante. Ma tante, son mari et leurs enfants étaient tranquillement chez eux. Et tout d'un coup, il ne restait plus personne. Donc j'ai voulu montrer cette souffrance, montrer ce qu'ils nous font subir, montrer la vérité à tout le monde".

Mais avant d'être reporter, Lama est une victime de la guerre. Comme trois Gazaouis sur quatre, elle a quitté sa maison. Elle vit désormais à Rafah, dans le sud de l'enclave, dernier refuge de centaines de milliers de civils ayant fui la guerre. La fillette attend avec angoisse la nouvelle offensive israélienne.

"Je veux oublier le bruit de la guerre, les explosions, les bombes, l'artillerie, les tirs. J'aimerais vraiment tout oublier, mais je n'y arrive pas. Tout est gravé dans la mémoire." Lama Abu Jamous, 9 ans, reporter palestinienne sur son compte Instagram

La jeune fille de 9 ans a deux souhaits : d'abord, que la guerre s'arrête. Et puis, dit-elle, qu'elle puisse retourner chez elle, dans la ville de Gaza, et retrouver au plus vite tous ses copains d'école.

À Gaza, quelque 550 000 personnes se retrouvent face à une insécurité alimentaire catastrophique, selon l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture.