Guerre entre Israël et le Hamas : un nourrisson de dix mois retenu en otage par le Hamas

Kfir Bibas n'a que dix mois. Il est le plus jeune otage du Hamas dans la bande de Gaza. Ses proches ont demandé sa libération, mardi 28 novembre, lors d'un rassemblement à Tel-Aviv, en Israël.

Le plus jeune otage du Hamas dans la bande de Gaza n'a que dix mois. Mardi 28 novembre à Tel-Aviv (Israël), ses proches ont demandé sa libération. Dans la foule, l'incompréhension et l'indignation étaient toujours aussi fortes. Kfir Bibas, son frère de quatre ans et ses parents sont retenus depuis plus de sept semaines.



La trêve prolongée jusqu'à jeudi

Alors que la libération des otages se poursuit depuis six jours, les proches restent sans nouvelle du nourrisson et de sa famille. "Le Hamas les a pris, et le Hamas est tenu de les ramener dès maintenant. Ils sont responsables de leur santé, et leur liberté est directement entre les mains du Hamas", a déclaré Ofri Bibas Levy, membre de la famille. Les proches de la famille Bibas ont une dernière lueur d'espoir. La trêve entre Israël et le Hamas est prolongée jusqu'à jeudi et, avec elle, la possibilité de voir de nouvelles libérations.