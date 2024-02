Guerre entre Israël et le Hamas : le Pentagone estime que "plus de 25 000" femmes et enfants palestiniens ont été tués

Un bilan extrêmement lourd de près de cinq mois de conflit. Plus de "25 000" femmes et enfants palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, a estimé le secrétaire d'Etat américain à la défense, Lloyd Austin, jeudi 29 février.

"C'est plus de 25 000", a déclaré le chef du Pentagone devant une commission parlementaire, en réponse à une question sur le bilan des femmes et enfants tués dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le ministère de la Santé gazaoui, administré par le Hamas, avait annoncé plus tôt que "plus de 30 000" personnes avaient été tuées dans les opérations militaires israéliennes à Gaza depuis le 7 octobre.

Ce jour-là, le mouvement islamiste palestinien a déclenché une attaque sans précédent en Israël qui a fait au moins 1 160 morts, en majorité des civils, d'après un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes. En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, qu'il considère, de même que les Etats-Unis et l'Union européenne, comme une organisation terroriste.