Guerre entre Israël et le Hamas : les premières évacuations vers l’Égypte depuis Gaza - (France info)

L’Égypte a accepté, mercredi 1er novembre, de laisser rentrer sur son territoire quelques civils palestiniens, notamment des blessés et des binationaux. Ils ont emprunté le seul passage possible, celui du poste-frontière de Rafah.

La grille s’ouvre devant eux, mercredi 1er novembre. C’est le soulagement et une forme de libération. Des hommes, des femmes et des enfants marchent vers l’Égypte après 26 jours. "Notre ambassade nous a contactés à 2h du matin pour nous dire qu’on allait partir. La communication a coupé, on ne savait pas ce qui allait se passer", explique une ressortissante jordanienne. Mercredi matin, la foule s’est pressée à l’aube au passage de Rafah. La liste de ceux autorisés à partir contenait près de 600 noms.



76 blessés vers l’Égypte

Les étrangers et les binationaux sont anxieux. Des travailleurs humanitaires s’en vont. Les visages sont fermés. Par téléphone, René Elter, archéologue autorisé à partir, témoigne : "On est dans la tension du passage, c’est très compliqué. Les gens se battaient, c’est très très difficile." Des ambulances patientent le long du corridor côté palestinien. Elles emmènent 76 blessés vers l’Égypte. Des étrangers et des binationaux espèrent s’échapper de Gaza dans les prochains jours.