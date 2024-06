Guerre entre Israël et le Hamas : le Hezbollah libanais annonce une nouvelle attaque au drone contre l'armée israélienne

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah et des groupes alliés, qui soutiennent le mouvement islamiste palestinien, échangent des tirs transfrontaliers.

Les violences se poursuivent à la frontière israélo-libanaise. Le Hezbollah libanais a annoncé, dimanche 23 juin, avoir lancé un "drone explosif" contre un site militaire dans le nord d'Israël, en réponse à la mort d'un chef d'un groupe islamiste libanais tué dans une frappe israélienne. Dans un communiqué, le Hezbollah a assuré avoir visé une caserne israélienne à Beit Hillel, en "riposte à l'attaque de l'ennemi israélien à Khiara", survenue la veille dans l'est du Liban, et dans laquelle un responsable du groupe islamiste proche du Hamas palestinien, Jamaa Islamiya, a été tué, selon des sources sécuritaires à l'AFP.

L'armée israélienne a quant à elle affirmé dans un communiqué qu'un "drone hostile lancé depuis le Liban" avait pénétré dans le nord d'Israël, mais avait été intercepté. Il "est tombé dans la région de Beit Hillel sans faire de victimes", a-t-elle annoncé, tandis que les sirènes d'alerte ont été activées dans la région.

Des images d'infrastructures israéliennes

Le mouvement libanais pro-iranien, allié du Hamas palestinien, a également publié une nouvelle vidéo montrant ce qu'il présente comme des sites en Israël avec leurs coordonnées, sans les identifier. Cinq jours plus tôt, il avait révélé des images de Haïfa prises, selon lui, par un drone qui a survolé ce grand port du nord d'Israël.

Plus de huit mois de violences entre le Hezbollah et l'armée israélienne dans les zones frontalières ont fait au moins 480 morts au Liban, dont une majorité de combattants du Hezbollah et 93 civils, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués, selon Israël.