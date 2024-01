Le Hamas annonce la mort de son numéro 2 dans une frappe israélienne près de Beyrouth

Le numéro deux du Hamas a été tué par une frappe israélienne près de Beyrouth mardi 2 janvier, ont annoncé le mouvement islamiste palestinien et deux responsables libanais de la sécurité, près de trois mois après le début du conflit à Gaza entre le Hamas et Israël.

Exilé au Liban depuis plusieurs années, Saleh al-Arouri a été tué avec ses gardes du corps dans une frappe israélienne qui a visé le bureau du Hamas dans la banlieue sud de la capitale libanaise, fief du Hezbollah pro-iranien, selon deux responsables libanais de la sécurité. Six personnes en tout sont mortes, selon l'agence officielle libanaise ANI. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré qu'elle "ne commentait pas les informations des médias étrangers".

Libéré en 2010 à la condition qu'il s'exile

L'information a été confirmée par la télévision officielle du Hamas. "Martyre du vice-président du bureau politique du Hamas, cheikh Saleh al-Arouri, dans une frappe sioniste à Beyrouth", a déclaré le mouvement dans une annonce diffusée par sa chaîne officielle, al-Aqsa TV et ses autres médias. "Les lâches assassinats menés par l'occupant sioniste contre les leaders et symboles de notre peuple palestinien à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine, ne parviendront pas à briser la volonté et la résilience de notre peuple, ni à entraver la poursuite de sa vaillante résistance", a également déclaré Ezzat al-Rishq, membre du bureau politique du Hamas, dans un communiqué.

Après avoir passé près de vingt ans au total dans les prisons israéliennes, Saleh al-Arouri avait été libéré en 2010 à la condition qu'il s'exile. Sa maison, vide, avait été détruite à l'explosif par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée fin octobre, selon des témoins.