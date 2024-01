Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 1er janvier

Dans son message aux troupes à l'occasion du Nouvel An, un porte-parole de l'armée israélienne a expliqué que des dizaines de milliers de réservistes israéliens seront nécessaires pour la poursuite des combats.

Israël a prévenu que la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza allait se poursuivre "tout au long" de l'année 2024 après une nuit du Nouvel An marquée par des frappes incessantes sur le territoire palestinien assiégé et des tirs de roquettes sur Tel-Aviv. Les actes de violences de colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée ont, par ailleurs, enregistré un record en 2023, selon une ONG israélienne. Voici ce qu'il faut retenir du 87e jour du conflit entre Israël et le Hamas.

Les combats vont se poursuivre en 2024, prévient l'armée israélienne

Près de trois mois après le début de la guerre, le porte-parole de l'armée Daniel Hagari, a annoncé dimanche soir aux troupes que certains réservistes feraient une pause dans la guerre, afin de se préparer à des "combats prolongés". L'armée "doit planifier à l'avance car nous serons sollicités pour des tâches et des combats supplémentaires tout au long de cette année", a-t-il poursuivi.

Sur le terrain, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes visant notamment les villes de Rafah et Khan Younès la nuit du Nouvel an, ont été rapportés par un correspondant de l'AFP. L'entrée dans la nouvelle année a aussi été rythmée par des sirènes d'alerte dans plusieurs parties d'Israël. Des journalistes de l'AFP à Tel-Aviv ont été témoins de l'interception des roquettes par les systèmes de défense antimissile israéliens à minuit précise.

Record de violences de colons sur des Palestiniens en 2023, selon une ONG

Les actes de violences de colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée ont enregistré un record en 2023 et fait au moins dix morts, a annoncé lundi l'ONG israélienne de défense des droits humains Yesh Din. "La violence des colons est la politique du gouvernement israélien", a dénoncé l'organisation dans un communiqué, précisant que le nombre d'incidents, leur gravité, "le nombre d'Israéliens impliqués et le bilan" des violences ont battu des records en 2023, surtout depuis le 7 octobre. "Les deux mois passés" depuis cette date "ont été particulièrement violents", a rapporté Yesh Din qui a recensé 242 actes de violence.

Des dizaines d'habitations et de véhicules appartenant à des Palestiniens ont été endommagés par des colons en 2023, selon cette organisation qui comptabilise ces violences depuis 2006.

Deux ministres israéliens se prononcent pour un retour des colons à Gaza

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé lundi à un retour de colons juifs à Gaza, après la guerre en cours, et à "encourager" la population palestinienne à émigrer. "La promotion d'une solution encourageant l'émigration des habitants de Gaza est nécessaire. C'est une solution correcte, juste, morale, et humaine", a-t-il déclaré, lors d'une réunion de son parti. "J'en appelle au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères, c'est l'occasion de mettre au point un projet visant à encourager l'émigration des habitants de Gaza vers d'autres pays du monde", a ajouté le ministre de la Sécurité nationale.

Un autre représentant de l'extrême droite au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahu, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, avait lui aussi préconisé dimanche un retour de colons juifs à Gaza et une émigration de sa population palestinienne.

Un nouveau bilan communiqué par le Hamas

Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a affirmé lundi que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 21 978 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre. Ce bilan comprend 156 personnes tuées au cours des dernières 24 heures, a précisé cette source, qui a aussi fait état de 57 697 personnes blessées depuis le 7 octobre.