Guerre entre Israël et le Hamas : la France soutient la Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale (CPI) a demandé, lundi 20 mai, des mandats d’arrêt à l’encontre de Benyamin Netanyahou et de plusieurs dirigeants du Hamas. Dans la soirée, la France a apporté, via le Quai d’Orsay, son soutien à l'institution.

"La France soutient la Cour pénale internationale (CPI), son indépendance et la lutte contre l’impunité dans toutes les situations", c’est la réaction de la diplomatie française aux mandats d’arrêt réclamés, lundi 20 mai, par la CPI contre Benyamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas. La conduite de la guerre à Gaza est mise en cause par le procureur de la CPI. Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense sont notamment accusés de meurtres de masse dirigés contre des civils et d’organiser une famine dans l’enclave palestinienne.

Joe Biden qualifie la procédure de "scandaleuse"

Ces accusations sont rejetées par le Premier ministre israélien. "Je rejette avec dégoût l’équivalence que le procureur a établie entre un État démocratique comme Israël et les bandes d’assassins du Hamas, c’est une inversion totale de la réalité", a-t-il déclaré. Joe Biden a qualifié de "scandaleuse" la procédure à l’encontre de Benyamin Netanyahou. De son côté, l’Allemagne a pointé l’impression d’une fausse équivalence entre les dirigeants israéliens et ceux du Hamas.