Guerre entre Israël et le Hamas : la famine menace Gaza

À Gaza, l’armée israélienne accentue ses opérations, une guerre qui sera “longue et intense” selon le gouvernement hébreu. En conséquence, une famine qui pourrait toucher des centaines de milliers de personnes.

Un mouvement de foule dans Rafah : un convoi humanitaire vient d’être pris d’assaut par des habitants. Ils s’emparent de nourriture, des hommes du Hamas tirent pour disperser les gens. Un adolescent de 17 ans a été tué. La famine menace Gaza. 93 % de la population manque cruellement de nourriture, et certains sont prêts à tout pour en obtenir, quitte, ici, à jouer des coudes pour remplir leur gamelle.

Les prix ont triplé

Dans un centre des Nations Unies, on distribue de la farine, l’élément de base de l’alimentation. Mais certaines familles viennent depuis plusieurs jours pour en obtenir, en vain. Sur le marché, plus de produits importés, seulement quelques légumes récoltés sur place, et les prix ont triplé. "Elle a besoin de couches, mais on en n’a pas. Elle n’a pas mangé depuis 24 heures, elle réclame de la nourriture, j’ai honte, que voulez vous que je lui réponde?", déplore une mère désespérée, sa fille en bas âge dans les bras.