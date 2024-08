Guerre entre Israel et le Hamas : la Défense civile fait état d'au moins 90 morts dans une frappe sur une école

La Défense civile de la bande de Gaza administrée par le Hamas a fait état, samedi 10 août, de 90 à 100 morts dans un bombardement israélien sur une école de Gaza-ville, l'armée israélienne affirmant avoir frappé "des terroristes" opérant dans un "centre de commandement" du mouvement islamiste palestinien.

"Le bilan est maintenant de 90 à 100 morts et il y a des dizaines de blessés supplémentaires", a annoncé à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, après avoir fait état dans un premier temps de 40 morts. Il a ajouté que l'école al-Tabi'een, qui hébergeait selon lui "des déplacés palestiniens", a été visé par trois frappes. Cet abri du centre de Gaza-ville accueille environ 250 personnes déplacées, dont plus de la moitié sont des enfants et des femmes, selon des sources de médias du gouvernement du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne a assuré de son côté avoir "frappé avec précision des terroristes du Hamas opérant dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas intégré" dans l'école, située à côté d'une mosquée dans le quartier Daraj Tuffah, qui sert d'abri aux habitants de Gaza. Le centre de commandement et de contrôle servait de "repaire aux terroristes et aux commandants du Hamas", à partir duquel diverses attaques étaient planifiées et préparées contre l'armée israélienne, selon le communiqué de l'armée.