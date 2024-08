Direct Guerre au Proche-Orient : la France invite ses ressortissants à "quitter le Liban dès que possible"

Après l'Iran, Paris invite dimanche 4 août ses ressortissants se trouvant au Liban, et "en particulier ceux de passage", à "prendre leurs dispositions maintenant pour quitter [le pays] dès que possible", est-il écrit sur le site internet de Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères. Dans une note, le quai d'Orsay évoque le "contexte sécuritaire très volatile" dans la région et appelle ses ressortissants à "la plus grande vigilance". Le ministère rappelle que "des vols commerciaux directs et avec escales vers la France sont encore disponibles". Suivez notre direct.

Le Hezbollah affirme avoir lancé "des dizaines" de roquettes sur Israël. "La Résistance islamique a ajouté la nouvelle colonie de Beit Hillel à sa liste de cibles et l'a bombardée pour la première fois avec des dizaines de roquettes", a précisé le mouvement pro-iranien dans un communiqué.

Les appels des chancelleries occidentales à quitter le Liban se multiplient. "Mon message pour les ressortissants britanniques est clair : quittez maintenant" le pays, a déclaré le chef de la diplomatie britannique David Lammy. De son côté, l'ambassade des Etats-Unis a exhorté ses ressortissants à quitter le territoire libanais en prenant "n'importe quel billet d'avion disponible".

Plusieurs compagnies aériennes suspendent leurs liaisons avec l'aéroport de Beyrouth. Air France et Transavia France ont décidé de prolonger la suspension de leurs vols vers Beyrouth jusqu'au 6 août inclus. En temps normal, les deux entreprises exploitent plusieurs liaisons hebdomadaires avec Beyrouth depuis des aéroports français. La compagnie aérienne allemande, Lufthansa, a suspendu ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 8 août.