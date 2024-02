Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne dit "craindre pour la vie" du bébé otage à Gaza et sa famille

Shiri Bibas et ses deux enfants apparaissent subrepticement sur une vidéo tournée à Khan Younès le 7 octobre, selon Tsahal, qui a diffusé le document. Un groupe militaire lié au Hamas affirme qu'ils ont été tués depuis, dans un bombardement. Mais cette information n'a pas été confirmée.

Où se trouve aujourd'hui la famille Bibas, une mère et deux enfants dont un nourisson, capturés le 7 octobre par les commandos du Hamas ? "Nous craignons pour leurs vies", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, lundi 19 février, à l'issue d'une projection. Tsahal a diffusé des images censées présenter Shiri Bibas, de dos et entourée de sept hommes armés dans la bande de Gaza, le jour de sa capture.

Ces images, toujours selon l'armée israélienne, ont été prises par une caméra de rue à Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne, à quelques kilomètres du kibboutz israélien de Nir Oz où ils ont été enlevés. Le Hamas avait déjà tourné des images de Shiri Bibas et de ses fils Ariel, 4 mois, et Kfir, 9 mois, pendant son attaque commise contre le kibboutz Nir Oz. Mais jusqu'à présent, aucun document n'avait montré cette mère de famille et ses enfants dans la bande de Gaza.

Le mouvement islamiste a annoncé en novembre la mort du bébé, de son frère et de sa mère, prétendument tués par un bombardement israélien. Mais les autorités israéliennes n'ont jamais confirmé cette information.

Israël dénonce des "cruels kidnappeurs de bébés"

La famille Bibas a appelé lundi dans un communiqué "les décideurs, en Israël et dans le monde, impliqués dans les négociations [pour leur libération] à les ramener à la maison maintenant". Elle ajoute dans ce texte : "Kidnapper des enfants est un crime contre l'humanité et un crime de guerre, Ariel et Kfir sont les victimes d'un mal monstrueux". Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a déclaré que ces images "nous rappellent à qui nous avons affaire, à des cruels kidnappeurs de bébés".

Dans un communiqué publié lundi soir en réponse au message de l'armée, un groupe militaire allié du Hamas a réaffirmé que la mère et les deux enfants avaient été tués par "un bombardement israélien", après avoir été "détenus pendant vingt jours". Il affirme que le gouvernement israélien est "responsable de la mort de [ces trois membres de] la famille Bibas", et accuse Benyamin Nétanyahou de "chercher à se débarrasser" des autres otages "en les visant délibérément".

Le Hamas avait diffusé une vidéo du père des enfants, Yarden Bibas, lui aussi enlevé le 7 octobre, après avoir annoncé la mort du reste de la famille. Nir Oz a été le théâtre d'une des attaques les plus sanglantes menées depuis la bande de Gaza par le Hamas, qui ont fait plus de 1 160 morts du côté israélien, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels israéliens.