"Envoyé spécial" a rencontré celle d'une jeune femme kidnappée avec ses deux enfants, dont les images ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux.

L'histoire de leur famille a fait le tour du monde, avec cette vidéo : les images d'une femme effrayée serrant contre elle ses deux enfants. En les voyant, on comprend aussitôt qu'il s'agit d'un enlèvement. Shiri Bibas et ses fils Ariel et Kfir, respectivement 4 ans et 9 mois, auraient été emmenés par des membres du Hamas lors de l'attaque contre Israël du samedi 7 octobre 2023 dans le kibboutz Nir Oz où ils vivaient.

Le mari de Shiri et père des enfants, Yarden, n'apparaît pas sur la vidéo. Sa sœur Ofri n'a plus aucune nouvelle de lui depuis son dernier message, samedi à 9h43 : "Ils sont rentrés dans la maison." Yarden la tenait au courant de la situation par SMS depuis 6h30 du matin : l'intrusion de terroristes dans le kibboutz, la peur, les coups de feu...

Un pays fantôme, sidéré

Lorsque les journalistes d'"Envoyé spécial" rencontrent Ofri Bibas et David Levy dans un jardin d'enfants, il y a 48 heures que leur vie a basculé. Le couple est toujours sans nouvelles de six de ses proches : Yarden, sa femme Shiri, leurs deux enfants, Ariel et Kfir... Aucune nouvelle non plus des parents de Shiri.

La mère d'Ofri arrive. Elle a quitté son kibboutz près de la bande de Gaza, peut-être définitivement, pour venir les rejoindre. Elle a fait trois heures de taxi dans un pays fantôme, sidéré. Elle raconte que le chauffeur, arabe, lui parlait d'une vidéo "qui tourne en boucle dans [sa] tête : celle de la femme avec les deux enfants". "Oui, lui a-t-elle répondu, c'est ma belle-fille".

