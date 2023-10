Guerre entre Israël et le Hamas : l’angoisse des familles des otages

Durée de la vidéo : 1 min

Selon les autorités israéliennes, environ 150 personnes seraient retenues en otage par le Hamas. Depuis le 7 octobre, leurs proches vivent dans l’angoisse.

Sur son téléphone, une mère franco-israélienne regarde inlassablement des photos de sa fille. Moria, de nationalité israélienne, était à la rave party, samedi 7 octobre. Depuis, plus aucune nouvelle de cette jeune fille de 24 ans. Une attente insoutenable. "On ne sait rien du tout. […] On la cherche pour voir si elle n’est pas otage", explique Sandra Krasetzki, la mère de Moria. Dans des dizaines de famille, les mêmes scènes d’angoisse et d’impuissance.



150 otages aux mains du Hamas

Nadav Kipnis n’a plus de nouvelle de ses parents de nationalité israélienne et italienne. Son père a une maladie auto-immune et se déplace en chaise roulante. Avec sa femme, il s'était réfugié dans le bunker de leur kibboutz avant de disparaître. "De nombreuses personnes de ce kibboutz nous ont dits que leur maison a été brûlée et vidée. Ça nous laisse penser qu’ils ont été enlevés", témoigne leur fils. Selon les autorités israéliennes, il y aurait environ 150 otages actuellement aux mains du Hamas.