Guerre entre Israël et le Hamas : incertitudes sur le sort de nombreux otages

Parmi les personnes enlevées le 7 octobre par le Hamas, impossible de dire avec certitude lesquelles sont encore en vie. Le Hamas a annoncé, mercredi 29 novembre, la mort d’un bébé de dix mois, Kfir, il est le plus jeune des otages.

Qu’est-il arrivé au plus jeune des otages du Hamas, un bébé de dix mois ? Mercredi 29 novembre, le mouvement islamiste assure qu’il est mort dans un bombardement israélien, avec son frère et sa mère. L’armée a affirmé qu’elle vérifiait ces allégations. Pour la famille, le seul responsable est le Hamas. Otages ou disparus ? Vivants ou morts ? Les autorités n’ont pas toujours de preuves de vie ou de certitudes. Après les dernières libérations à Gaza, il resterait encore 149 otages israéliens, dont quatre enfants, 124 hommes et 21 femmes, civils et militaires confondus.

Des otages détenus par d’autres groupes que le Hamas

Les tractations à leur sujet vont se poursuivre. Et les derniers devraient être échangés contre un plus grand nombre de prisonniers palestiniens. Les images de libérations d’otages ont montré que le Hamas n’est pas le seul à détenir des Israéliens. Il y a également le Jihad islamique. Deux autres factions palestiniennes détiendraient des otages, les ont-ils monnayés avec le Hamas ? Y a-t-il eu des transferts d’une faction à une autre ? Impossible de le savoir pour le moment.