Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 8 novembre

Le Premier ministre israélien a exclu mercredi tout cessez-le-feu sans la libération des otages, affirmant vouloir "écarter toutes sortes de rumeurs vaines".

Temps de lecture : 3 min

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 33e jour mercredi 8 novembre et aucun répit n'est envisagé dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a de nouveau exclu tout cessez-le-feu sans la libération des otages. Franceinfo fait le point sur les principaux développements du jour.

Benyamin Nétanyahou exclut de nouveau tout cessez-le-feu sans libération des otages

Le Premier ministre israélien a de nouveau exclu tout cessez-le-feu sans la libération des otages, affirmant vouloir "écarter toutes sortes de rumeurs vaines" alors que circulaient des informations sur des négociations conduites par le Qatar. C'est prise de parole est intervenue lors d'une rencontre avec des représentants des colons de Cisjordanie, selon un communiqué de son bureau.

Plus de 240 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza le jour de l'attaque inédite menée le 7 octobre par des commandos du Hamas sur le sol israélien. Plusieurs étrangers, dont dix Américains figurent parmi ces otages.

Treize ONG appellent à un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza

Treize ONG, dont Médecins sans frontières (MSF) et Amnesty International, ont appelé le président français Emmanuel Macron et les autres dirigeants et responsables attendus jeudi à Paris pour une conférence internationale humanitaire, "à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir un cessez-le-feu immédiat" dans la bande de Gaza. Elles appellent aussi à "garantir l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et le respect du droit international humanitaire".

Parmi les signataires figurent également Action contre la Faim (ACF), CCFD-Terre Solidaire, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), Handicap International, Médecins du Monde (MDM), Oxfam France, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, Première Urgence Internationale (PUI), UOSSM-International et War Child UK.

50 000 civils fuient du nord au sud de Gaza

L'armée israélienne affirme que près de 50 000 habitants de Gaza ont fui mercredi du nord de la bande vers le sud par le "couloir d'évacuation" sécurisé par ses troupes pour la deuxième journée consécutive, selon son porte-parole.

"Ils partent parce qu'ils comprennent que le Hamas a perdu le contrôle du nord et la situation est plus sécurisée dans le sud. Il y a une zone sécurisée où médicaments, eau et nourriture sont disponibles", a déclaré Daniel Hagari lors de son point de presse quotidien, ajoutant que le couloir serait de nouveau ouvert jeudi.

En Syrie, trois combattants pro-iraniens tués par des raids israéliens près de Damas

Trois combattants pro-iraniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes ayant visé des positions du Hezbollah libanais, allié de Damas et du mouvement palestinien Hamas, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Ces frappes sont intervenues "sur des fermes et d'autres sites appartenant au Hezbollah près d'Akraba et de Sayeda Zeinab", a précisé Rami Abdel Rahman directeur de l'OSDH. Israël a également frappé des sites syriens de défense anti-aérienne dans le sud du pays, selon la même source.

Le G7 plaide pour des "pauses et couloirs humanitaires" à Gaza

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont plaidé à Tokyo pour la mise en place de "pauses et couloirs humanitaires" à Gaza pour protéger les civils, tout en affirmant le droit d'Israël de "se défendre" contre le Hamas.

Ces "pauses et couloirs" humanitaires, une terminologie moins forte qu'un cessez-le-feu ou une trêve, doivent permettre l'acheminement "urgent" de l'aide humanitaire sur le territoire palestinien, l'évacuation des civils menacés par les combats et la libération des otages détenus par le Hamas, selon la déclaration commune des ministres du G7.

Le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de 10 569 morts

Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé mercredi que 10 569 personnes avaient été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre. Parmi les morts recensés à ce jour figurent 4 324 enfants et 2 823 femmes, toujours selon le ministère de la Santé. Aucune source sur place ou image ne permet d'étayer ce bilan.