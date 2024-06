Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 5 juin

Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie israéliens ont ciblé le centre de la bande de Gaza, mercredi 5 juin, bientôt neuf mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, en représailles aux attaques terroristes du 7 octobre dans l'Etat hébreu. En parallèle, les médiateurs redoublent d'efforts pour trouver une issue au conflit, près d'une semaine après l'annonce d'un plan "global" de cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Des opérations dans le centre de la bande de Gaza

L'armée israélienne intervient désormais dans le centre du territoire palestinien, après avoir lancé début mai une offensive terrestre à Rafah, dans le sud de l'enclave. Au cours de la nuit, une frappe près de l'entrée du camp d'al-Boureij et des tirs d'artillerie au sud-est de Deir al-Balah, à proximité, ont fait plusieurs morts, selon des témoins.

Chargeant leurs maigres affaires sur des véhicules, charrettes et fauteuils roulants, des déplacés ont fui mercredi le camp d'al-Boureij en quête d'un lieu sûr, ont rapporté des correspondants de l'AFP. L'hôpital al-Aqsa de Deir al-Balah a reçu depuis mardi "au moins 70 morts et plus de 300 blessés, en majorité des femmes et des enfants, à la suite des frappes israéliennes sur les zones centrales de la bande de Gaza", selon Médecins sans Frontières (MSF). "La situation est insoutenable", a déclaré sur X Karin Huster, coordinatrice de MSF pour Gaza.

L'armée israélienne a confirmé mener des opérations à al-Boureij et Deir al-Balah, et avoir "éliminé" plusieurs membres du Hamas.

Les efforts se poursuivent en vue d'un cessez-le-feu

L'Egypte, les Etats-Unis et le Qatar, qui jouent le rôle de médiateurs, poursuivent leurs efforts en vue d'un cessez-le-feu, quelques jours après l'annonce par le président américain, Joe Biden, d'une feuille de route proposée selon lui par Israël.

Le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh a réitéré mercredi les exigences du mouvement. Celui-ci étudiera "sérieusement et positivement" toute proposition basée sur "un arrêt complet" de l'offensive israélienne, "un retrait total" israélien de Gaza et "un échange de prisonniers", a-t-il déclaré.

Nétanyahou "prêt pour une opération très intense" à la frontière avec le Liban

Sur un autre front, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a affirmé mercredi qu'Israël était "prêt pour une opération très intense" à la frontière avec le Liban, où le Hezbollah échange quotidiennement des tirs avec l'armée israélienne, en soutien au Hamas.

Après ces propos, le département d'Etat américain a mis en garde contre une "escalade" au Liban, "qui nuirait considérablement à la sécurité" d'Israël. L'ONU s'est aussi dite "très inquiète" des tensions à la frontière israélo-libanaise, et a appelé les différentes parties à la désescalade.

Neuf soldats israéliens blessés dans le sud du pays

Neuf soldats israéliens ont été blessés, dont deux grièvement, dans l'explosion de munitions sur une base militaire du sud du pays, a annoncé mercredi l'armée israélienne, qui a diligenté une enquête sur cette affaire. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas fourni plus de détails sur la nature des explosifs impliqués.