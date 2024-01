Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 3 janvier

Les réactions se succèdent au lendemain de la mort du numéro deux du Hamas et de six autres responsables et cadres de la formation palestinienne dans une frappe attribuée à Israël qui les a ciblés dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a mis en garde Israël, mercredi 3 janvier, contre une guerre avec le Liban, tandis que l'Allemagne a appelé ses ressortissants à quitter le pays. Voici ce ce qu'il faut retenir du 89e jour du conflit entre Israël et le Hamas.

Le chef du Hezbollah met en garde Israël contre une guerre avec le Liban

Le chef du puissant Hezbollah pro-iranien a prévenu que sa formation se battrait "sans limites" si Israël déclarait la guerre au Liban, au lendemain de l'élimination du numéro deux du Hamas palestinien près de Beyrouth. "Pour le moment, nous combattons sur le front de façon calculée (...) mais si l'ennemi pense lancer une guerre contre le Liban, nous combattrons sans limites, sans restrictions, sans frontières (...)", a assuré Hassan Nasrallah dans un discours retransmis en direct à la télévision. "Nous ne craignons pas la guerre", a-t-il martelé. "Personne n'a intérêt à une escalade" dans la région, a réagi de son côté le département d'Etat américain tandis que la ministre des affaires étrangères françaises, Catherine Colonna, a appelé à "la responsabilité", après s'être entretenue avec le Premier ministre libanais.

L'Allemagne appelle ses ressortissants à quitter rapidement le Liban

"La situation sécuritaire dans la région est très volatile", a assuré le ministère allemand des Affaires étrangères, appelant les ressortissants allemands à quitter ce pays "par les moyens les plus rapides". "Une nouvelle aggravation de la situation et une extension du conflit ne peuvent être exclues, notamment après l'assassinat du vice-président du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, dans la région de Beyrouth le 2 janvier 2024. Cela vaut en particulier pour les parties méridionales du Liban, jusqu'aux zones urbaines du sud de Beyrouth incluses", écrit le ministère sur son site internet.

Le Hamas dispose toujours d'"importantes capacités" à Gaza, selon la Maison Blanche

Le Hamas dispose toujours d'"importantes capacités" à Gaza, après presque trois mois d'opérations israéliennes contre le mouvement palestinien, a affirmé un porte-parole de la Maison Blanche. "Nous pensons que réduire et défaire les capacités du Hamas à mener des attaques à l'intérieur d'Israël est un objectif absolument réalisable pour les forces militaires israéliennes", a affirmé John Kirby.

"Cela peut être fait, militairement", a-t-il ajouté, affirmant que l'armée israélienne pouvait "éliminer la menace que le Hamas représente pour le peuple israélien". Mais son "idéologie va-t-elle être éliminée? Non. Et le groupe est-il susceptible d'être annihilé? Probablement pas", a-t-il encore dit.

Gaza: l'armée israélienne confirme la mort d'un otage lors d'une opération de sauvetage

L'armée israélienne a confirmé mercredi que l'otage israélien Sahar Baruch, enlevé lors de l'attaque du 7 octobre par le Hamas, avait été tué lors d'une opération de sauvetage à Gaza en décembre. "Nous avons informé la famille Baruch que leur fils Sahar, otage à Gaza, a été tué lors d'une opération de sauvetage menée par des forces spéciales dans la nuit du 8 décembre", a annoncé l'armée dans un communiqué. "A ce stade, on ne peut pas déterminer les circonstances de sa mort et si il a été tué par des tirs de nos forces ou si il a été assassiné par le Hamas", a ajouté l'armée. Le Hamas avait annoncé le 9 décembre la mort de cet otage lors d'une tentative de l'armée de le sauver et diffusé une vidéo montrant sa dépouille.