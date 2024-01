Guerre entre Israël et le Hamas : l'Allemagne appelle ses ressortissants à quitter rapidement le Liban

"La situation sécuritaire dans la région est très volatile", a assuré, mercredi 3 janvier, le ministère allemand des Affaires étrangères, appelant les ressortissants allemands à quitter le Liban "par les moyens les plus rapides". "Une nouvelle aggravation de la situation et une extension du conflit ne peuvent être exclues, notamment après l'assassinat du vice-président du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, dans la région de Beyrouth le 2 janvier 2024. Cela vaut en particulier pour les parties méridionales du Liban, jusqu'aux zones urbaines du sud de Beyrouth incluses", écrit le ministère sur son site internet.

Cette déclaration fait suite à une réunion mercredi de la cellule de crise du gouvernement allemand. Saleh al-Arouri et six autres responsables et cadres du Hamas ont été tués dans une frappe attribuée à Israël qui avait ciblé les bureaux du mouvement islamiste mardi soir dans le fief du puissant Hezbollah pro-iranien. L'Allemagne avait déjà émis un avertissement contre les voyages au Liban en octobre, à la suite du déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.