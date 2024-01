Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 16 janvier

L'armée israélienne a pilonné le sud de la bande de Gaza, mardi 16 janvier, après avoir annoncé la fin prochaine de la phase "intensive" des combats contre le Hamas dans cette région de l'enclave palestinienne, lundi. Dans la matinée, des explosions et des tirs d'artillerie ont retenti dans le sud de la bande de Gaza, selon un journaliste de l'AFP. Tsahal a également bombardé le secteur de Khan Younès dans la nuit. Mardi matin, des roquettes ont été tirées de Gaza vers le sud d'Israël sans faire de blessés, selon les autorités israéliennes. Voici ce qu'il faut retenir de la journée de mardi

Plus de 24 000 morts, selon un dernier bilan du Hamas

Dans la bande de Gaza, 24 285 personnes ont tuées par les bombardements et opérations militaires israéliennes depuis le 7 octobre, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon le dernier bilan, mardi, du ministère de la Santé du Hamas. Un bilan invérifiable, faute de source indépendante sur place. Cela représente 1% de la population gazaouie. Le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien, au pouvoir dans la bande de Gaza, recense également 61 154 blessés depuis le début des hostilités.

Un vraquier grec touché par un missile au large du Yémen

Au large du Yémen, un vraquier grec a été touché par un missile, a annoncé mardi la société de risques maritimes Ambrey. Un cargo américain y avait été touché lundi par un missile des rebelles houthis. Ces derniers ont revendiqué l'opération "ciblée" à l'aide de "plusieurs missiles" menée contre le vraquier grec, prévenant qu'ils poursuivront leurs attaques "pour défendre le Yémen et en solidarité avec le peuple palestinien". Selon un communiqué des rebelles yéménites, le navire "Zogravia" se dirigeait vers Israël quand il a été pris pour cible, après que "son équipage a refusé les appels (...) et messages d'avertissement répétés des forces navales" des houthis. En fin de semaine dernière, Washington et Londres avaient bombardé des positions des rebelles au Yémen, afin de tenter de stopper leurs attaques en mer Rouge.

Le transport de gaz naturel liquéfié "affecté" par ces attaques en mer Rouge

Le transport de gaz naturel liquéfié (GNL) "sera affecté" par la "dangereuse escalade" en mer Rouge, a affirmé mardi le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani, lors du Forum économique mondial à Davos (Suisse). Il a également estimé que les frappes américano-britanniques n'arrêteraient pas les attaques des rebelles houthis du Yémen en mer Rouge.

Des otages du Hamas vont avoir accès à des médicaments acheminés par la France

La France a acheminé samedi des médicaments pour 45 otages aux mains du Hamas à Gaza, a annoncé mardi sur France Inter Philippe Lalliot, directeur du Centre de crise et de soutien (CDCS), un service du ministère des Affaires étrangères. "On a organisé la livraison par valise diplomatique, accompagnée d'un infirmier du CDCS, qui a remis l'ensemble aux autorités qatariennes", a-t-il expliqué. "Ce sont les autorités qatariennes, en contact avec le Hamas, qui sont chargées de la livraison sur place."

À l'origine de cette initiative, "des familles d'otages qui sont réunies au sein d'un forum". "Ce sont elles qui sont venues vers nous en disant : 'Il y a parmi les otages des gens qui ont besoin de traitements lourds, dont ils sont privés, et on a besoin de rassembler ces traitements et de les envoyer sur place'", a ajouté Philippe Lalliot.

Le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza quitte l'enclave palestinienne

Le journaliste Waël Dahdouh, chef du bureau de la chaîne qatarie Al Jazeera à Gaza, a annoncé à l'AFP avoir quitté le territoire palestinien. Il est parti pour l'Egypte via le poste-frontière de Rafah, avant de se rendre à Doha (Qatar) où il doit subir une intervention chirurgicale sur sa main blessée dans un bombardement. Il y retrouvera quatre de ses enfants, arrivés la semaine passée.

Waël Dahdouh, 53 ans, avait perdu son épouse, deux de ses enfants et un petit-fils dans une frappe sur le camp de réfugiés de Nousseirat fin octobre. Le 7 janvier, une frappe israélienne avait tué son fils Hamza Dahdouh, qui travaillait également pour Al Jazeera. Le lendemain, deux autres membres de sa famille, Mohammed et Ahmed Dahdouh, avaient aussi été tués.

De nouvelles frappes à la frontière entre Israël et le Liban

A la frontière israélo-libanaise, l'armée israélienne a mené mardi de nouvelles frappes aériennes et à l'artillerie contre des "dizaines de positions, structures militaires et infrastructures d'armement" du Hezbollah. Ces frappes ont eu lieu à Wadi Slouqi, dans le sud du Liban. Les échanges de tirs entre le Hezbollah et les forces israéliennes sont quotidiens à la frontière entre les deux pays.