Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 15 janvier

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi 15 janvier à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans la bande de Gaza, où la guerre entre Israël et le Hamas sévit depuis plus de 100 jours et a fait plus de 24 000 morts, selon le mouvement islamiste palestinien. "Nous continuons de demander un accès humanitaire rapide, sûr, sans obstacle, étendu, et continu dans et à travers Gaza", a insisté le secrétaire général de l'ONU devant la presse, ajoutant que "rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien". Voici ce qu'il faut retenir de la journée de lundi.

Israël annonce la fin prochaine de la phase intensive du conflit dans le sud de la bande de Gaza

La phase intensive de la guerre "se terminera bientôt" dans le sud de la bande de Gaza, où les frappes israéliennes sont les plus fortes actuellement, a annoncé lundi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. "Nous avons clairement dit que l'étape intensive des opérations durerait approximativement trois mois", "dans le sud, nous allons y parvenir et cela se terminera bientôt", a déclaré le ministre.

L'ONU met en garde contre un "risque de famine" à Gaza

Dans un communiqué commun lundi, l'Unicef, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la Santé ont mis en garde contre un "risque de famine" et d'"épidémies de maladies mortelles" dans la bande de Gaza, du fait du conflit. Ces agences demandent à Israël d'autoriser l'accès à son port d'Ashdod, afin d'acheminer l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne.

L'accès au port d'Ashdod, situé à environ 40 km au nord de la bande de Gaza, "permettrait d'acheminer des quantités d'aide bien plus importantes, puis de les envoyer directement par camion vers les régions du nord de Gaza, durement touchées, que peu de convois ont réussi à atteindre", estiment les trois agences. "Presque tous les Palestiniens de Gaza sautent des repas tous les jours et de nombreux adultes se sacrifient pour que les enfants puissent manger", déplorent les trois agences, rappelant que seuls deux postes-frontières permettent actuellement l'acheminement de l'aide.

Une attaque à la voiture-bélier fait un mort et 17 blessés près de Tel-Aviv

Une femme a été tuée et au moins 17 autres personnes ont été blessées lundi dans un attentat à la voiture-bélier à Raanana, près de Tel-Aviv (Israël). Six enfants ont été hospitalisés, selon les services médicaux. Deux jeunes Français "figurent parmi les blessés", a précisé le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Deux suspects palestiniens de 25 et 44 ans, venus de Cisjordanie occupée, ont été arrêtés après avoir volé une voiture et renversé des passants, d'après le chef de la police de l'Etat hébreu.

Le Hamas affirme que deux otages sont morts, Israël évoque "des mensonges"

Le mouvement islamiste, à l'origine des attentats du 7 octobre en Israël, a affirmé lundi que deux otages retenus à Gaza depuis les attaques étaient morts. Il a diffusé une vidéo où l'on voit une jeune femme, également otage et visiblement sous pression, annoncer ces morts. "Ils ont été tués dans des bombardements sionistes sur Gaza", a affirmé dans un communiqué la branche armée du Hamas.

L'armée israélienne a dénoncé lundi "l'utilisation brutale d'otages innocents", après la diffusion de cette nouvelle vidéo. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a rejeté ces affirmations, les qualifiant de "mensonges du Hamas".

Les Palestiniens "gouverneront" la bande de Gaza après la guerre

"Des Palestiniens vivent" dans la bande de Gaza, "en conséquence, les Palestiniens (la) gouverneront à l'avenir. Le futur gouvernement de Gaza doit émaner de la bande de Gaza et doit être fondé sur des forces qui ne menacent pas l'Etat d'Israël", a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

Des heurts font trois morts en Cisjordanie occupée

En Cisjordanie occupée, où les tensions sont vives depuis le 7 octobre, trois Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec les forces israéliennes lundi, selon le ministère de la Santé palestinien. Plus de 340 Palestiniens y sont morts dans des violences depuis les attaques du Hamas en Israël, d'après les autorités palestiniennes.

Un cargo américain touché par un missile des Houthis

Au large du Yémen, un cargo américain a été touché lundi par un missile des Houthis, qui avaient la veille attaqué un destroyer américain selon l'armée américaine. Depuis le début du conflit à Gaza, ces rebelles yéménites soutenus par l'Iran ont lancé une campagne d'attaques en mer Rouge contre des bateaux marchands qui seraient liés à Israël. Ils disent agir en solidarité avec les Palestiniens.

Lundi, l'Iran a pour sa part appelé les Etats-Unis et le Royaume-Uni à "arrêter immédiatement la guerre" contre le Yémen, après les frappes menées vendredi et samedi par Washington et Londres contre les Houthis.