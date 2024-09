Guerre au Proche-Orient : les Libanais inquiets après les explosions de bipeurs et de talkies walkies Durée de la vidéo : 2 min Guerre au Proche-Orient : les Libanais inquiets après les explosions de bipeurs et de talkies walkies Guerre au Proche-Orient : les Libanais inquiets après les explosions de bipeurs et de talkies walkies (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - B. Delombre, L. Lacroix, N. Auer, S. Agrabi, S. Guignon, O. Sauvayre France Télévisions 23h info franceinfo

Le Hezbollah a reconnu avoir subi un coup sans précédent et promet à Israël un terrible châtiment, selon les mots de son chef Hassan Nasrallah. Des explosions d'appareils ont fait 37 morts et plus de 3000 blessés en 48 heures. Depuis, la population libanaise est saisie par l'inquiétude.

Sympathisants ou non du Hezbollah, les Libanais sont inquiets malgré l'apparente tranquillité des rues de Beyrouth. Après l'explosion de bipeurs mardi 17 septembre et de talkies-walkies le lendemain, certains craignent que les smartphones soient des cibles. "On ne sait pas si les batteries explosent ou non. Il faut que quelqu'un nous explique", s'alarme une femme. Les attaques ont fait 37 morts et 3 200 blessés La psychose est telle que les Libanais se rendent chez leur vendeur de téléphone pour savoir qui est le fabricant et si l'appareil présente un risque. La tension n'épargne aucune zone. Dans un village du sud, l'armée a fait exploser un appareil électronique considéré comme suspect. Au total, les attaques des 48 dernières heures ont fait 37 morts et 3 200 blessés. Les services d'urgences sont encore saturés de patients mutilés. Jeudi 19 septembre, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, a reconnu un "coup sévère" et menace Israël d'une riposte. Au même moment, des avions survolent la ville et franchissent le mur du son, comme un nouvel avertissement.