Guerre au Proche-Orient : le Parti socialiste fustige un hommage de l'insoumise Sophia Chikirou au chef du Hamas, après la diffusion de captures d'écran

Plusieurs responsables socialistes se sont indignés, samedi 3 août, d'un message de la députée LFI proche de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, relayant sur son compte Instagram personnel un hommage au chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël. Des captures d'écran du compte Instagram personnel de la députée de La France insoumise ont été publiées sur X, sans que Sophia Chikirou démente avoir partagé cet hommage de quatre pages au chef du Hamas, publié à l'origine par l'organisation Urgence Palestine. Sollicitée par franceinfo samedi, elle n'a pas encore donné suite.

Le programme du Nouveau Front populaire "est clair", a estimé sur X le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, renvoyant la députée insoumise à des "provocations qui ont pour seul effet de susciter des polémiques qui minent le travail collectif", et des propos qui "n'engagent qu'elle". "Je ne travaillerai pas avec des élus, un parti qui cautionnent ou refusent de condamner de telles positions", a asséné de son côté sur X le maire socialiste de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, ouvertement opposé depuis 2022 à une alliance de son parti avec celui de Jean-Luc Mélenchon.

L'Union des étudiants juifs de France annonce déposer plainte

La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, tenante d'une ligne de rupture avec LFI, a également exprimé son indignation sur les réseaux sociaux. "Abject", a-t-elle écrit, y voyant une "apologie du terrorisme" et un "porte-voix de la haine des juifs". Elle a regretté que les "contrats et engagements du NFP", l'alliance électorale qui a permis aux quatre partis de gauche (Parti socialiste, LFI, Parti communiste et Les Ecologistes) d'arriver en tête des législatives, sans majorité absolue toutefois, soient une fois de plus "piétinés", et les valeurs socialistes "bafouées".

COMMUNIQUÉ : l'UEJF dépose plainte contre Sophia Chikirou et Urgence Palestine pour apologie du terrorisme.



Qualifier Ismael Haniyeh, chef du Hamas, de «martyr» et «résistant» c'est glorifier le terrorisme et propager la haine



— UEJF (@uejf) August 2, 2024

Cet hommage "devrait la mettre au ban de la vie politique. Cette forme de complaisance, récurrente dans son parti, ne doit pas trouver sa place dans notre République", a réagi samedi la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, annonçant saisir sa commission juridique. L'Union des étudiants juifs de France a également annoncé dans un communiqué le dépôt d'une plainte pour "apologie du terrorisme".