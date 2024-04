Guerre entre Israël et le Hamas : le mouvement islamiste publie une vidéo d'un otage israélien enlevé le 7 octobre

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a diffusé, mercredi 24 avril, sur sa chaîne Telegram, une vidéo d'un des otages israéliens qu'il a enlevés lors de son attaque du 7 octobre et emmenés à Gaza. L'otage, qui apparaît seul à l'écran, assis sur une chaise en plastique devant un mur blanc, se présente comme Hersh Goldberg-Polin, âgé de 23 ans, enlevé lors du festival de musique Nova. Sa famille a autorisé la publication "de la vidéo de leur fils", selon un communiqué du Forum des familles d'otages, une association représentant une partie des familles d'otages.

"Cette vidéo bouleversante est un appel urgent à prendre des mesures rapides et significatives pour résoudre cette terrible crise humanitaire et assurer le retour en toute sécurité de nos proches", a ajouté le Forum dans son communiqué. "Le cri de Hersh est le cri collectif de tous les otages. (...) Avec chaque jour qui passe, s'accroît la peur de perdre d'autres vies innocentes." La date à laquelle la vidéo a été tournée n'a pas pu être établie officiellement, mais l'otage affirme être prisonnier depuis "près de 200 jours".

Devant la caméra, il s'adresse au Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et aux membres du gouvernement israélien, leur demandant de penser aux personnes captives à Gaza, qui sont "toujours (...) en enfer". Il les accuse d'avoir "abandonné" des milliers d'Israéliens le 7 octobre et d'avoir également "abandonné" les otages depuis. Il affirme que les otages sont "sous terre", manquent d'eau et de nourriture, ainsi que de soins médicaux. Il déclare aussi avoir été grièvement blessé le 7 octobre et montre son avant-bras gauche amputé peu en dessous du coude.