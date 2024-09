Guerre au Proche-Orient : la société taïwanaise Gold Apollo affirme que les bipeurs du Hezbollah ont été produits par son partenaire hongrois BAC

Le "New York Times" avait avancé que les bipeurs, qui ont servi pour l'attaque, avaient été fabriqués et vendus au Hezbollah par l'entreprise asiatique.

Gold Apollo dément. Le groupe taïwanais a affirmé mercredi 18 septembre que les bipeurs piégés du Hezbollah, dont l'explosion a fait au moins neuf morts et des milliers de blessés mardi, ont été produits et vendus par son partenaire hongrois BAC. "Nous autorisons BAC à utiliser notre marque pour la vente de produits dans certaines régions, mais la conception et la fabrication des produits sont de l'unique responsabilité de BAC", a assuré dans un communiqué Gold Apollo.

Le groupe taïwanais a également démenti des informations du New York Times, selon lesquelles il avait lui-même fabriqué et vendu au Hezbollah les bipeurs, du modèle AR924. "Notre entreprise n'apporte que l'autorisation d'utiliser la marque et n'est pas impliquée dans la conception et la fabrication" de ce bipeur, a-t-il insisté.

"Ce ne sont pas nos produits (...) Ce ne sont pas nos produits du début à la fin." Hsu Ching-kuang, directeur de l'entreprise Gold Apollo à l'AFP

Le quotidien américain a en outre écrit que les services secrets israéliens étaient parvenus à intercepter les bipeurs avant leur arrivée au Liban et à cacher de petites quantités d'explosifs et un détonateur à côté de la batterie.