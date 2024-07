Guerre au Proche-Orient : Air France et Transavia suspendent leurs liaisons vers Beyrouth lundi et mardi

Les compagnies aériennes Air France et Transavia France suspendent leur desserte de Beyrouth, lundi et mardi, "en raison de la situation sécuritaire à destination", a annoncé lundi 29 juillet un porte-parole du groupe Air France-KLM. "La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth est suspendue pour les journées du 29 et du 30 juillet 2024", et "cette décision s'applique aussi à Transavia France", a-t-il ajouté. "Les clients concernés seront avisés individuellement et des solutions de report ou de remboursement leur seront proposées."

Cette décision intervient dans un contexte de craintes quant à un embrasement militaire entre Israël et le Hezbollah. Tel-Aviv a promis dimanche de riposter "avec force" à une frappe qu'il impute au groupe chiite libanais, ayant tué la veille 12 jeunes qui jouaient sur un terrain de football, sur le plateau syrien du Golan annexé.

Le premier groupe aérien européen, Lufthansa, a également annoncé lundi suspendre ses vols vers Beyrouth. Les vols des compagnies appartenant au groupe allemand – Lufthansa, Eurowings et Swiss – vers la capitale libanaise sont "annulés jusqu'au 5 août inclus en raison des développements actuels au Moyen-Orient", a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Lufthansa assure d'habitude, via ces trois compagnies, des liaisons régulières vers le Liban exclusivement via l'aéroport de Beyrouth.