Explosion dans un hôpital de Gaza : ce que montrent les images

Palestiniens et Israéliens s'accusent mutuellement de la responsabilité de l'explosion dans un des hôpitaux de Gaza, et de l'incendie qui a suivi.

Temps de lecture : 4 min

Une explosion dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité a fait des centaines de morts dans un hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Ahli, mardi 17 octobre. Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza a accusé Israël d'être à l'origine de cette explosion, alors que l'armée israélienne, elle, l'impute à un tir de roquette du Jihad islamique, autre groupe armé palestinien.

>> Guerre entre Israël et le Hamas : suivez notre direct

Mercredi, des images en plein jour du lieu de l'explosion ont été diffusées par les Palestiniens, et elles permettent, en utilisant les méthodes de recherche en source ouverte (Osint, l'acronyme en anglais d'Open Source Intelligence). Ces images, photos et vidéos, montrent la cour de l'hôpital Al-Ahli transformée en parking et où il y a eu manifestement une explosion et un incendie. Ces images montrent une vingtaine de véhicules. Quinze sont détruits par un incendie, et trois sont plus lourdement endommagés, après un choc cinétique important.

And we now have footage of the (partially) burnt-out parking lot at the Ahli Hospital in Gaza.



Overall damage to the structures in the complex appears to be limited, a clay-tiled awning adjacent to the parking lot is still mostly intact. pic.twitter.com/Tf0EAUJLR5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 18, 2023

La chose la plus claire, c'est que la zone concernée est relativement restreinte, environ 250 mètres carrés. Les deux pelouses adjacentes, sur lesquelles campaient nombre de réfugiés, font au plus 300 mètres carrés. Soit, en tout, une zone d'une surface d'un peu plus de 500 mètres carrés. Difficile d'imaginer que 471 personnes s'y trouvaient. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, c'est le nombre de morts recensés après l'explosion.

Image satellite montrant l'emprise de l'hôpital al-Alhi à Gaza et le parking. Elle permet de reconnaître l'angle de prise de vue de la photo du parking, notamment relayée par le compte @OSINTtechnical. (GOOGLE EARTH)

Sur les images, on ne distingue aucun cratère tel celui qu'aurait pu produire une bombe aérienne comme celles que larguent les avions israéliens depuis une semaine sur Gaza. Ces bombes de plusieurs centaines de kilos, voire jusqu'à une tonne d'explosifs, produisent normalement d'énormes dégâts sur les bâtiments. Elles sont même capables de les réduire entièrement en morceaux, avec un seul coup au but. En frappant une surface plane comme le parking de l'hôpital, on peut s'attendre à un cratère de plusieurs mètres de large et d'au moins 1,50 mètre de profondeur. Il n'y en a pas sur le parking.

On ne distingue pas non plus de dégâts matériels sur les structures des bâtiments. On n'observe pas non plus d'effet de blast, le souffle de l'explosion de telles bombes, également dévastateur. Sur les images diffusées mercredi matin, on constate que même les auvents en tôle ondulée ou les appentis couverts de tuiles, tout proches du parking, n'ont pas été soufflés.

Additional walkthrough of central courtyard and parking lot area of the Ahli Hospital in Gaza, after the explosion last night. pic.twitter.com/r37HAuE586 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 18, 2023





Conclusion minimale : l'explosion et l'incendie qui ont détruit les voitures ne sont pas dûs à une bombe. En fait, le seul impact au sol clairement visible sur les images, c'est un trou d'une quarantaine de centimètres avec, autour, des traces d'impacts d'éclats. Cela fait plutôt penser à ce que produit une munition de calibre restreint, comme un obus de mortier ou une roquette.

Sur les photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on distingue un trou d'une quarantaine de centimètres pouvant correspondre à l'impact d'un obus de mortier ou d'une roquette. (CAPTURES D'ECRAN)

Dès mardi soir, des images tournées par la télévision qatarie Al-Jazeera montrent que des tirs de roquettes ont eu lieu peu avant l'explosion. Ce sont des images qui ont été diffusées en direct, sans montage, par la chaîne Al-Jazeera à l'heure précise où l'explosion sur l'hôpital a eu lieu, soit autour de 19 h locales.

Full recording from @ajmubasher feed.



You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel.



After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital. pic.twitter.com/upR4Dnrvsq — Yousuf (@yousuf_tw) October 17, 2023

Il fait nuit, mais on distingue très nettement le départ de tirs d'au moins une dizaine de roquettes, partant de la bande de Gaza en direction d'Israël. L'une d'elles, empruntant une course plus lente et plus erratique que les autres, semble se désintégrer, au moins partiellement, en plein vol, sans pour autant faire explosion.

Images montrant l'incendie, après une forte explosion. On distingue la forme caractéristique de panneaux solaires installés sur les toits des bâtiments de l'hôpital. (CAPTURES D'ECRAN)

Six secondes plus tard, un important halo illumine l'arrière plan urbain. Une forte explosion s'ensuit et immédiatement, un incendie. Dans la lueur des flammes, on distingue deux séries de panneaux solaires placés sur les toits, caractéristiques de l'endroit. Ces panneaux sont visibles sur les photos aériennes d'Al-Ahli et on les retrouve aussi sur les photos du parking de l'hôpital. Ces images suggèrent donc que l'explosion a parfaitement pu être le résultat d'un tir raté de roquettes en provenance de Gaza.