Direct Guerre en Israël et le Hamas : Benyamin Nétanyahou regrette "une insupportable tragédie" après la mort de trois otages tués "par erreur" à Gaza

Un pays en deuil. Israël pleure la mort de trois otages tués "par erreur" par ses propres soldats dans la bande de Gaza, vendredi 15 décembre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a aussitôt regretté "une insupportable tragédie" qui plonge "tout l'Etat d'Israël dans le deuil". Peu après cette annonce, des familles d'otages et des sympathisants ont défilé avec des photos de captifs devant le ministère israélien de la Défense à Tel-Aviv pour demander un accord immédiat en vue de leur libération. Suivez notre direct.

Trois jeunes hommes "identifiés par erreur" comme une "menace" par Tsahal. Les victimes sont Yotam Haïm, un batteur de Heavy Metal de 28 ans, Samer al-Talalqa, un Bédouin de 25 ans, et Alon Lulu Shamriz, 26 ans, a annoncé l'armée israélienne précisant que les corps avaient été rapatriés en Israël.

Un journaliste d'Al Jazeera tué. Si Israël est endeuillé samedi, le Qatar et Gaza le sont aussi après le décès de Samer Abou Daqa, caméraman d'Al Jazeera tué dans une frappe aérienne israélienne à Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza, selon la chaîne qatarie. Plus de 60 journalistes et employés de médias sont morts depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

Un nouveau point d'entrée pour l'aide humanitaire à Gaza. Après plus de deux mois de guerre et un siège total imposé par Israël depuis le 9 octobre, les conditions de vie à Gaza sont cauchemardesques pour les civils palestiniens acculés dans des zones toujours plus petites, estime l'ONU. Israël a autorisé vendredi l'ouverture "temporaire" d'un nouveau point d'entrée pour l'aide humanitaire à Gaza, tout en poursuivant d'intenses frappes aériennes malgré les pressions américaines pour plus de retenue.