Deux Palestiniens et un officier israélien tués dans des heurts en Cisjordanie

Des échanges de tirs ont éclaté près du point de passage entre Israël et la ville palestinienne de Jénine.

Nouvelles violences au Proche-Orient. Deux Palestiniens et un officier israélien ont été tués, mercredi 14 septembre, lors d'échanges de tirs près du point de passage de Jalameh entre Israël et la ville palestinienne de Jénine en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé et l'armée israélienne.

L'armée a expliqué dans un communiqué qu'un officier avait été tué au cours d'échanges de tirs lorsque "deux suspects se sont approchés" du point de passage. Le ministère de la Santé palestinien à Ramallah a confirmé la mort de "deux jeunes hommes" lors de ces heurts.

Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, il s'agit de Ahmed Ayman Ibrahim Abed, âgé de 23 ans, et de Abdel Rahman Hani Soubhi Abed, âgé de 22 ans. L'armée n'a pas précisé dans l'immédiat l'identité de l'officier tué.