Des responsables israéliens et palestiniens se rencontrent en Jordanie après des violences meurtrières

"Une réunion a débuté dimanche à Aqaba, la première du genre depuis des années", a affirmé la télévision d'Etat jordanienne.

Des représentants palestiniens et israéliens ont entamé, dimanche 26 février, une rencontre "politico-sécuritaire" dans la ville d'Aqaba (Jordanie) pour discuter d'une accalmie dans les territoires palestiniens occupés, après plusieurs jours de violences meurtrières, ont annoncé les autorités jordaniennes. Cette réunion intervient après un nouveau raid de l'armée israélienne mercredi à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon le ministère de la Santé palestinien, 11 Palestiniens ont été tués et plus de 80 blessés par balles lors de ce raid dans cette zone palestinienne autonome.

"Une réunion a débuté dimanche à Aqaba, la première du genre depuis des années, entre Palestiniens et Israéliens avec une participation régionale et internationale pour discuter de la situation dans les Territoires palestiniens", a confirmé la télévision d'Etat jordanienne.

Le Hamas dénonce la participation de l'Autorité palestinienne

La participation à cette réunion ne fait pas l'unanimité en Palestine. Le parti Fatah, du président palestinien Mahmoud Abbas, assistera à la réunion "malgré la douleur et les massacres que le peuple palestinien subit" afin de "mettre un terme à l'effusion de sang", a-t-il expliqué sur Twitter.

Mais d'autres factions palestiniennes sont en désaccord avec cette décision. Le Hamas a ainsi condamné dans un communiqué la participation de l'Autorité palestinienne, jugeant "la rencontre avec les sionistes comme une rupture avec le consensus national palestinien, un mépris pour le sang des martyrs, une tentative ouverte de dissimuler les crimes de l'occupation, et un feu vert pour commettre d'autres violations contre notre peuple, notre terre et nos lieux saints."