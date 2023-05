Des frappes israéliennes sur Gaza font douze morts, dont trois chefs du Jihad islamique

Parmi les victimes des frappes figurent également "des enfants", selon le ministère palestinien de la Santé.

Douze personnes, dont trois chefs du mouvement islamiste Jihad islamique, ont été tuées par des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza, mardi 9 mai avant l'aube. L'armée israélienne a annoncé de son côté avoir mené des opérations ciblées contre trois commandants des Brigades Al-Qods, la branche armée de ce mouvement islamiste palestinien qu'Israël et plusieurs pays considèrent comme "terroriste". Le Jihad Islamique a confirmé la mort de trois responsables.

Parmi les victimes des frappes figurent également "des enfants", selon le ministère palestinien de la Santé. Les bombardements ont par ailleurs fait 20 blessés. "Nous pleurons les dirigeants et leurs femmes et un certain nombre de leurs fils qui ont été tués dans un lâche crime sioniste", a réagi le Jihad islamique, affirmant que "le sang des martyrs augmentera [la] détermination" du mouvement.

Ces frappes aériennes surviennent moins d'une semaine après l'annonce d'une trêve entre l'armée israélienne et l'organisation islamiste, obtenue grâce à une médiation égyptienne. Une nouvelle escalade de violences a embrasé la région, fin avril, après la mort d'un responsable du Jihad islamique emprisonné en Israël, qui menait une grève de la faim depuis plus de trois mois. Depuis le début de l'année 2023, au moins 120 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.