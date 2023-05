Israël : une figure du Jihad islamique palestinien meurt en détention

L'annonce de sa mort a été suivie par des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël.

C'est un décès qui va encore attiser les tensions entre Israël et Palestine. Khader Adnane, un haut responsable du mouvement islamiste palestinien Jihad islamique, est mort mardi 2 mai, rapportent l'administration pénitentiaire israélienne, le Jihad islamique et le Club des prisonniers palestiniens. Il était en grève de la faim depuis plus de 80 jours pour protester contre sa détention par Israël.

Le président du Club des prisonniers palestiniens, Qaddoura Fares, a précisé à l'AFP qu'il s'agissait du premier détenu palestinien mort en détention en Israël d'une grève de la faim. Le prisonnier avait commencé sa grève de la faim le 5 février et "refusait de subir des examens médicaux et de recevoir des soins", d'après l'administration pénitentiaire israélienne.

Un symbole pour les Palestiniens

Khader Adnane, originaire du nord de la Cisjordanie occupée, avait été emprisonné de nombreuses fois par Israël et avait entamé plusieurs grèves de la faim, devenant un symbole pour les Palestiniens. L'annonce de sa mort a été suivi par des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël.

Vendredi, son épouse Randa Moussa avait expliqué à l'AFP qu'il refusait "toute assistance, tout examen médical". "Il est dans une cellule où les conditions de détention sont très difficiles. Ils (Israël) ont refusé de le transférer dans un hôpital civil et d'autoriser la visite de son avocat", avait-elle ajouté. L'organisation armée Jihad islamique est considérée comme un mouvement "terroriste" par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne.