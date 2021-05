Conflit israélo-palestinien : l’Union européenne appelle à un cessez-le-feu

Les ministres européens des Affaires étrangères, à l’exception de celui de la Hongrie, ont tenu une conférence à distance, mardi 18 mai, afin de tenter de mettre un terme aux violences entre Israël et les territoires palestiniens. “Sur ce dossier, les Européens n’ont pas la main. Ils jouent donc les figurants à la remorque des États-Unis”, rappelle Pascal Verdeau, journaliste France Télévisions à Bruxelles (Belgique).



“Le nombre de femmes et d’enfants tués est absolument inacceptable ”

Les ministres ont condamné les tirs de roquettes du Hamas et reconnu le droit d'Israël à l’auto-défense, “mais de manière proportionnée et dans le respect du droit international humanitaire. Le nombre de femmes et d’enfants tués est absolument inacceptable, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borell”. Ce dernier voudrait également relancer politiquement le processus de paix, mais sans grande conviction.