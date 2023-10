Conflit Israël-Hamas : dans la bande de Gaza, l'évacuation vers le sud se fait dans la panique et la terreur

Israël a ordonné l'évacuation d'un million de Palestiniens vers le sud de Gaza, alors que l'armée prépare son offensive terrestre. Des milliers de Gazaouis ont déjà fui mais nombre d'entre eux ne savent pas où aller. Et il y a ceux qui ne peuvent pas partir

Temps de lecture : 2 min

Des milliers d'habitants ont été évacués de la bande de Gaza City, dans des conditions particulièrement dangereuses. L'appel à évacuer concerne tout le nord de l'enclave palestinienne. Au total plus d'un million de Palestiniens, soit la moitié de la population gazaouie, doit partir à la demande de l'armée israélienne, qui prépare son offensive terrestre.

>> Guerre entre Israël et le Hamas : ce que l'on sait de l'ordre israélien d'évacuer immédiatement la ville de Gaza

Sarah, 26 ans, a dû quitter en pleine nuit et à toute vitesse l'appartement où elle était réfugiée avec ses parents dans le nord de Gaza. A 2h du matin, quand ils reçoivent des messages appelant à évacuer la zone, ils hésitent. Mais face à la menace d'une attaque terrestre imminente, ils prennent la route, en larmes et terrorisés.

"On était dans un état de confusion, de panique totale" Sarah, une Palestinienne à franceinfo

Sarah et sa famille ont réussi à trouver refuge dans le sud de la bande de Gaza. D'autant que tous les Gazaouis n'ont pas d'adresse où aller dans le sud, chez des proches, mais sans être sûrs d'être en sécurité. "On a entendu un bombardement, raconte-t-elle. L'électricité est coupée et on utilise des moyens alternatifs, des générateurs."

Tous ont peur et s'interrogent sur la suite des événements. "Peut-être qu'ils vont faire évacuer tout Gaza et nous déplacer encore ailleurs, suppose Sarah. J'ai du mal à imaginer deux millions d'habitants entassés seulement dans le sud de la bande de Gaza. C'est de la folie."

Les évacués ne savent pas tous où dormir

D'autant que tous les Gazaouis n'ont pas tous un endroit où se réfugier dans le sud du territoire. Izz a pu rejoindre des proches, mais il explique que pour beaucoup de ses voisins, la situation est encore plus compliquée. "Des gens ont fait des attaques de panique, ils étaient terrifiés. Certains sont partis dans le sud de l'enclave mais beaucoup ne savent pas où ils vont loger une fois une place, et tous ne vont pas trouver."

>> L'évacuation d'un million d'habitants de Gaza est "totalement irréaliste", réagit un ancien responsable de l'ONU à Gaza

D'ailleurs quand Israël a donné l'ordre d'évacuer, Léo Cans, chef de mission chez Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens, a eu du mal à y croire. "C'est un ordre d'évacuation qui est totalement irresponsable, totalement inconscient et qui met gravement en danger des vies humaines." Il dénonce cette consigne qui concerne l'ensemble de la population, y compris les patients et les personnels soignants. Il juge "inconcevable de penser que des hôpitaux avec 300, 400 ou 500 lits peuvent être évacués." Pour lui, c'est une catastrophe humanitaire qui s'aggrave sous nos yeux.