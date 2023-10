Conflit Israël-Hamas : Christian Estrosi demande à un joueur de l'OGC Nice qui a relayé une vidéo appelant à "un jour noir pour les juifs" de "présenter ses excuses"

Le défenseur latéral algérien du club azuréen, Youcef Atal, a relayé sur Instagram une vidéo d'un prédicateur musulman appelant de ses vœux "un jour noir pour les juifs". Le maire de Nice lui demande de s'excuser.

Temps de lecture : 1 min

La réaction de Christian Estrosi n'a pas tardé. "J'attends de Youcef Atal, s'il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas", écrit dans un message publié sur X (anciennement Twitter) le maire de Nice.

Dans une story (publication éphémère) sur le réseau social Instagram, le latéral droit de l'OGC Nice Youcef Atal a relayé une vidéo du prédicateur cheikh Mahmoud al-Hasanat qui déclare : "Que Dieu envoie un jour noir pour les juifs", rapporte ce dimanche France Bleu Azur. Le maire de Nice estime que ce joueur "n’aurait plus sa place" dans le club de football niçois, s'il ne présentait pas ses excuses. L'élu demande aux ligues et aux fédérations "d'être particulièrement attentives et sévères face aux propos et comportements qui iraient à l’encontre des valeurs de la République".

France Bleu Azur indique par ailleurs que Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, a réclamé dans un communiqué l'exclusion de Youcef Atal et sa poursuite pour apologie du terrorisme après son partage d'appel au meurtre des juifs.