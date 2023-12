Conflit Israël-Hamas : avec l'offensive vers le sud, "on est vraiment dans une politique de nettoyage de Gaza du Hamas", constate un spécialiste du Moyen-Orient

Les troupes israéliennes ciblent désormais le sud de la bande de Gaza et la ville de Khan Younès.

Les opérations militaires ont repris de façon intensive depuis la fin de la trêve dans la bande de Gaza, où l'offensive concentrée au nord avant les libérations d'otages, se déplace aujourd'hui au sud de ce territoire contrôlé par le Hamas, en direction de Khan Younès, la plus grosse ville de la zone. Arrivée lundi 4 décembre dans l'enclave palestinienne, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, dénonce les souffrances "intolérables" de ses habitants. "On est vraiment dans une politique de nettoyage de Gaza du Hamas", constate sur franceinfo ce lundi Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient.

Israël poursuit la promesse faite par le Premier ministre, Benjamin Nétanyahou. Pour Sébastien Boussois, Nétanyahou "remet en marche sa machine de guerre qui était, comme il l'avait dit au tout début quand il n'accordait pas trop d'importance à la question des otages, de finir de nettoyer le territoire de Gaza du Hamas."

Pour Sébastien Boussois, les nouveaux objectifs de l'offensive montrent également qu'après avoir demandé aux populations du nord de quitter la zone, "la priorité de l'armée israélienne n'était plus véritablement d'épargner les civils." Il s'inquiète du fait que "les chars ou les bombardements vont se focaliser sur des zones ultra-densément peuplées à l'intérieur même de ce territoire qui l'est déjà énormément. On sait qu'il y a un hôpital extrêmement important à Khan Younès."