Guerre entre Israël et le Hamas : "Adolf Hitler c'est un enfant de cœur à côté de Nétanyahou", écrit le triple médaillé olympique Mahiedine Mekhissi, créant la polémique

Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique de 3 000 mètres steeple, provoque la polémique, écrivant mardi 31 octobre sur X (ex-Twitter) : "Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de Nétanyahou, l’Occident de vrais collabos". Son message s'accompagne de plusieurs hashtags : #NetanyahuCriminal #NaziIsrael #racistes #SIONISTES ou #IsraeliNewNazism.

Un tweet qui passe mal alors que la guerre entre Israël et le Hamas alimente les craintes d'une recrudescence des actes antisémites en France. De nombreux internautes s'insurgent en commentaires et annoncent signaler son message sur la plateforme Pharos.

L'ancien international français, qui a gagné trois médailles olympiques en 2008, 2012 et 2016 et est aujourd'hui retraité, multiplie ces dernières semaines les partages et les messages sur les réseaux sociaux, en dénonçant la riposte d'Israël et en soutenant la Palestine. "Force à la résistance palestinienne", a-t-il par exemple posté le 28 octobre dernier.

Le maire de Reims, où vit l'ancien athlète, a vivement réagi sur X mardi : "Et dire que cet individu a porté le maillot de l’équipe de France ! J’ai honte pour notre ville… quel naufrage !", dénonce Arnaud Robinet.