Conflit Israël-Hamas : à Sarcelles, "il y a eu des craintes mais nous n'avons pas eu de signalement d'actes antisémites", déclare le maire

Une vingtaine d’"actes antisémites" ont été commis en France depuis le début de l’attaque d’Israël par le Hamas, allant de "propos menaçants" contre les juifs et Israël au déploiement de banderoles. La ville de Sarcelles, où vit une grande communauté juive, est particulièrement surveillée.

Temps de lecture : 1 min

"Il y a eu des craintes mais nous n'avons pas eu de signalement d'actes antisémites" depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, a expliqué mercredi 11 octobre sur franceinfo Patrick Haddad, maire PS de Sarcelles. Après l'attaque, la ville du Val-d'Oise est particulièrement surveillée par les autorités. Et pour cause. "Il y a une importante communauté juive parmi d'autres origines et c'est le caractère très cosmopolite de Sarcelles qui est connu", explique le maire de la ville.

Pour apporter leur soutien à la communauté juive de Sarcelles, Gérald Darmanin et Gabriel Attal se sont d'ailleurs rendus à l'école Ozar Hatorah, le même jour, afin d'échanger avec des élèves, des parents d'élèves et des membres de la communauté éducative à propos de la sécurisation de l'école en lien.

>> Attaque du Hamas contre Israël : une offensive préparée de longue date depuis Beyrouth, selon la presse libanaise

Il "faut rester très prudent"

Après avoir échangé "à plusieurs reprises avec le ministre de l'Intérieur", le maire de Sarcelles a obtenu "une présence policière et de gendarmes accrue aux alentours à la fois des lieux de culte et des écoles juives". "Cela permet de rassurer psychologiquement les parents d'élèves et la communauté juive qui est légitimement inquiète", poursuit le maire, qui estime qu'il "faut rester très prudent, vigilant"

"On passe des messages et les gens comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à importer le conflit du Proche-Orient ici parce qu'ils seront tous perdants. Il y a une communauté juive importante à Sarcelles qui a de la famille en Israël, elle vit de très près ce conflit, mais on n'est pas en mesure de la résoudre à notre niveau. Il ne faut surtout pas l'importer et se rendre compte de la chance que nous avons de vivre dans un pays en paix dans lequel peuvent cohabiter pacifiquement différentes personnes de différentes confessions" Patrick Haddad, maire PS de Sarcelles à franceinfo

Le week-end suivant le déclenchement de l'attaque massive du Hamas en Israël, 502 lieux communautaires juifs ont été protégés par les forces de l'ordre en France.