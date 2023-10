Attaque du Hamas contre Israël : une offensive préparée de longue date depuis Beyrouth, selon la presse libanaise

D’après le quotidien "L’Orient le jour", de "nombreuses réunions" ont eu lieu ces derniers mois entre plusieurs organisations pour préparer l'attaque du 7 octobre dernier.

"Comment le Hamas, le Hezbollah et l’Iran ont minutieusement planifié l’offensive en Israël depuis Beyrouth" : c'est le titre d'un article exclusif publié lundi 9 octobre 2023 par L'Orient le jour, premier quotidien francophone au Liban.

>> Comment le Hamas a-t-il préparé et déployé son attaque massive contre Israël ?

L’offensive menée samedi 7 octobre par le Hamas a été planifiée depuis la capitale libanaise, affirme le journal, via de nombreuses réunions "organisées depuis plusieurs mois". D’après le quotidien, ces rencontres ont eu lieu à plusieurs reprises entre le Hezbollah, le Hamas, le Jihad islamique et les Iraniens. Une chambre d’opération conjointe avec un objectif très clair : infiltrer le territoire israélien pour y semer la terreur.

"Ce plan reposait sur des infiltrations"

Dans une vidéo diffusée sur X, anciennement Twitter, un journaliste de la rédaction du quotidien, détaille certains points de cette enquête. "C'est en 2021 suite à l'opération "Epée de Jérusalem", lancée par le Jihad islamique contre Israël, que l'axe pro-iranien a décidé de mettre au point un plan pour provoquer des combats à l'intérieur des territoies israéliens. Ce plan reposait sur des infiltrations depuis Gaza, la Cisjordanie, ou même depuis le Sud Liban", précise le journaliste, revenant sur différents exercices militaires organisés récemment par le Hezbollah.

"A présent, le Hezbollah étudie la situation en Cisjordanie avant de lancer, potentiellement, un troisième front sur Israël", conclut-il.

Des tests en amont de l'attaque

En mars dernier, déjà, un combattant du Hezbollah était parvenu à pénétrer en Israël depuis le Liban pour y mener un attentat. Selon plusieurs sources, cette incursion avait valeur de test. Elle visait à évaluer la perméabilité du territoire israélien.

Cet été, le Hezbollah a multiplié les provocations à la frontière avec l’État hébreu. On comprend désormais que le but de toutes ces opérations était sans doute de faire diversion : les Israéliens ont ainsi concentré la surveillance sur leur frontière avec le Liban, au Nord. Et l’incursion du Hamas depuis Gaza, au Sud, les a pris par surprise.

Le bilan des attaques en Israël est passé à plus de 1 200 morts, a annoncé mercredi matin l'armée israélienne. Plus de 2700 personnes ont été blessées et des dizaines de personnes sont officiellement recensées comme "otages ou disparues". Du côté palestinien, 900 personnes sont mortes et plus de 4 500 ont été blessées, selon les autorités locales.