Au moins cinq Palestiniens tués lors d'un raid de l'armée israélienne à Jéricho

Le Hamas a condamné un "massacre". Israël affirme que son opération visait à arrêter les suspects d'une attaque ayant eu lieu fin janvier dans une colonie.

Un nouvel épisode dans la flambée de tensions en ce début d'année. Au moins cinq Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne à Jéricho, en Cisjordanie occupée, lundi 6 février. Les soldats israéliens détiennent cinq corps, affirme à l'AFP un responsable sécuritaire israélien. Le Hamas, dans un communiqué, confirme que plusieurs de ses combattants ont été tués et dénonce un "massacre abominable" mais n'avance pas de bilan chiffré.

L'armée israélienne, dans un communiqué, affirme avoir mené une action "antiterroriste" visant à arrêter des membres du Hamas soupçonnés d'être les auteurs d'une attaque menée le 28 janvier dans une colonie israélienne proche de Jéricho : deux hommes armés s'étaient approchés d'un restaurant et l'un d'eux avait ouvert le feu, mais son arme s'était bloquée après un seul tir, avant qu'ils ne prennent la fuite. Personne n'avait été blessé. Depuis, l'armée avait renforcé sa présence et multiplié les contrôles autour de Jéricho, ce que les autorités palestiniennes locales ont dénoncé comme un "siège".

Près de 50 morts de part et d'autre depuis le début de l'année

Le raid israélien, lundi matin, s'est déroulé à l'entrée du camp de réfugiés palestiniens d'Aqabat Jabr. L'armée assure que "plusieurs assaillants armés ont été tués après avoir ouvert le feu sur (des) soldats". Le Hamas, de son côté, évoque "un affrontement armé avec l'occupation sioniste".

Le ministère palestinien de la Santé avait fait état dans un premier temps de trois Palestiniens blessés "par des balles de l'occupation israélienne lors de l'attaque contre Jéricho", dont un dans un état critique. On ignore s'ils sont comptés dans le bilan annoncé par l'armée israélienne.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 41 Palestiniens (parmi lesquels des combattants et des civils, dont des mineurs), six civils israéliens (dont un mineur), et une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.