Cessez-le-feu entre le Hamas et Israël : "La trêve s'annonce extrêmement fragile"

Jeudi 20 mai, dans la soirée, le Hamas et Israël ont approuvé un cessez-le-feu. "La trêve s'annonce extrêmement fragile, comme l'a laissé entendre un communiqué du cabinet de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. C'est l'Egypte qui a servi d'intermédiaire entre le Hamas et Israël", rapporte Dominique Derda, correspondant de France Télévisions à Jérusalem, dans le journal de 23 Heures de franceinfo.

244 morts en 11 jours

"On sait que Joe Biden, le président américain, a vraiment mis la pression sur Benyamin Netanyahou ces derniers jours en lui disant qu'il fallait absolument que cette opération militaire s'arrête le plus vite possible. En 11 jours à peine, cette opération a causé la mort de 232 personnes côté palestinien et 12 côté israélien", ajoute notre correspondant. Jeudi, tard dans la soirée, le Premier ministre israélien ne s'était toujours pas exprimé.