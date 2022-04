Au moins sept blessés lors de heurts sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem

Des témoins ont fait état de jets de pierre de Palestiniens en direction des forces de l'ordre israéliennes et de tirs de balle en caoutchouc vers certains manifestants palestiniens.

Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens avaient lieu sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem, vendredi 15 avril, ont indiqué des témoins et des secouristes. "Sept blessés ont été transportés à l'hôpital pour des blessures au haut du corps", a annoncé un responsable du Croissant-Rouge palestinien interrogé sur ces heurts dans le troisième lieu saint de l'islam, nommé aussi Mont du Temple dans la tradition juive. Des témoins ont fait état de jets de pierre de Palestiniens en direction des forces de l'ordre israéliennes et de tirs de balle en caoutchouc vers certains manifestants palestiniens.

Un homme évacué après de heurts entre des manifestants et des forces de l'ordre, le 15 avril 2022, près de l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem. (AHMAD GHARABLI / AFP)

Lors du mois du ramadan en 2021, des manifestations nocturnes à Jérusalem et des heurts jusque sur l'esplanade s'étaient mués en onze jours de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, et Israël. Peu avant le début du mois du ramadan (2 avril) cette année, des responsables israéliens et jordaniens ont multiplié les pourparlers afin d'éviter de nouveaux heurts.

Une série d'attaques et d'opérations ces dernières semaines

Ces violences en plein cœur de Jérusalem interviennent après une série d'attaques en Israël et d'opérations israéliennes en Cisjordanie, autre territoire occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu. Depuis le 22 mars, Israël a été frappé par quatre attaques, les deux premières menées par des Arabes israéliens liés à l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) et les deux dernières par des Palestiniens originaires du secteur de Jénine, en Cisjordanie. Ces attaques ont fait quatorze morts. En outre, 21 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués dans des violences depuis cette date, selon un décompte de l'AFP.

Troisième lieu saint de l'islam, l'Esplanade des Mosquées – nommée aussi Mont du Temple par les juifs – est située dans la Vieille Ville à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé depuis 1967 par Israël qui reste le théâtre d'affrontements entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. La Jordanie administre l'Esplanade des Mosquées, où sont situées la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, mais l'accès à ce lieu est contrôlé par Israël.