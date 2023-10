Attaque du Hamas : les Etats-Unis envoient des munitions à Israël et renforcent leur dispositif régional, annonce le Pentagone

Les Etats-Unis ont commencé dimanche à envoyer de l'aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions, marquant un soutien rapide à leur allié historique.

Les Etats-Unis ont commencé à livrer des munitions supplémentaires à Israël après l'attaque du Hamas, a annoncé dimanche 8 octobre le patron du Pentagone. Le premier paquet d'aide militaire "va commencer à partir aujourd'hui et arrivera dans les prochains jours", a déclaré le ministre américain de la Défense Lloyd Austin dans un communiqué, ajoutant qu'un porte-avions était en route en Méditerranée.

L'Armée de l'air américaine a aussi renforcé le déploiement de ses avions de combat dans la région, a précisé Lloyd Austin. Tout cela "renforce la posture du ministère américain de la Défense dans la région", a-t-il encore déclaré, ajoutant que "les Etats-Unis maintiennent leurs forces prêtes au niveau mondial pour renforcer la posture de dissuasion si nécessaire".

"Soutien total"

Lors d'un appel plus tôt dans la journée avec le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou, le président Joe Biden avait annoncé qu'"une aide supplémentaire pour les forces armées israéliennes est désormais en route pour Israël, et que plus va suivre dans les prochains jours", selon un communiqué de la Maison Blanche. Le président américain a promis "le soutien total à son gouvernement et au peuple israélien à la suite d'un assaut épouvantable et sans précédent des terroristes du Hamas", a ajouté l'exécutif.