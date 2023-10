Durée de la vidéo : 1 min

Les funérailles d'une franco-israélienne se sont tenues, mercredi 11 octobre en Israël. Elle a été tuée lors de la rave party visée par le Hamas, samedi 7 octobre au matin.

À Netania (Israël), les funérailles de la franco-israélienne Sigal Levy ont eu lieu, mercredi 11 octobre. Assistante sociale, elle était à la rave party qui a été attaquée. Elle épaulait les jeunes qui en avaient besoin. "Elle n'était pas venue pour faire la fête, elle a été tuée dès le début, dès que les terroristes sont entrés", indique sa mère, Annie Levy. Une foule impressionnante était rassemblée au cimetière, des centaines de jeunes en pleurs et des amis proches.

"C'est trop dur"

Aux côtés de la famille éplorée, la foule est en colère. "Beaucoup de rage. On est dans l'incompréhension", assure une femme. "Ce ne sont que des jeunes de 20, 21 ans qui sont morts. Et il y a encore tous les soldats qui sont là-bas. C'est horrible de penser qu'on met nos enfants, ce sont des gamins et on leur demande d'avoir la responsabilité de nous sauver. C'est trop dur", ajoute une femme. En août 2023, Sigal s'était fiancée. Sa vie et ses projets ont été percutés par des terroristes